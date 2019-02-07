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قائد شرطة صلاح الدين يؤكد لـ"الغدير": عودة داعش مستحيلة

العراقامن

قائد شرطة صلاح الدين يؤكد لـ"الغدير": عودة داعش مستحيلة

الخميس 7 فبراير 2019 - 15:12

قائد شرطة صلاح الدين يؤكد لـ"الغدير": عودة داعش مستحيلة

اكد قائد شرطة صلاح الدين اللواء قنديل خليل الجبوري ، اليوم الخميس، ان الوضع الامني في المحافظة مستتب ،كاشفا ،عن وجود بعض العمليات العسكرية في اطراف المحافظة لملاحقة خلايا داعش الارهابية النائمة.

وقال الجبوري في تصريح لموقع "الغدير" ان هناك تعاونا مشتركابين قوات الحشد الشعبي والقوات الامنية خلال العمليات العسكرية التي تقوم بها لملاحقة خلايا العصابات الارهابية في المحافظة"، مطالبا الحكومة بإدخال شركات مختصة برفع الالغام التي خلفتها العصابات الارهابية".واوضح ان "عودة عصابات داعش الارهابية باتت مستحيلة لان هناك تكاتفا بين فصائل الحشد الشعبي والقوات الامنية وهي على اهبة الاستعداد لمعالجة اي خرق امني ".ودعا الجبوري " وسائل بعض وسائل الاعلام الكف عن التهويل واخذ المعلمومات من مصادرها الموثوقة".وكانت قيادة عمليات محافظة صلاح الدين اعلنت في وقت سابقة عن انطلاق عملية عسكرية لملاحقة خلايا داعش النائمة واسفرت تلك العمليات عن تدمير وكر لتلك العصابات وقتل 8 ارهابين كانوا متواجدين داخله.



انتهى .



م ك

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