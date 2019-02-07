إيطاليا تنفي تقارير بشأن حظر هواوي من تقديم تكنولوجيا 5G

2019/02/07 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: نفت إيطاليا صحة التقارير الصحفية التي تفيد اتجاهها لحظر شركات التكنولوجيا الصينية "زد.تي.أي" و"هواوي" من أن يلعبوا دوراً في البنية التحتية لتكنولوجيا 5G داخل البلاد.





وكانت صحيفة "لاستمبا" الإيطالية ذكر اليوم الخميس نقلاً عن مصادر حكومية رفيعة المستوى لم تسمها أن الدولة الأوروبية مستعدة لحظر التكنولوجيا الجديدة للشركات الصينية باستخدام ما يسمى بـ"القوى الذهبية" التي تسمح لها بالانسحاب من العقود الموقعة بالفعل دون الاضطرار الى دفع غرامات.





وقالت وزارة الصناعة في إيطاليا عبر بيان: "ليس لدينا نية لاعتماد مثل هذه المبادرات، لا يوجد دليل على أي تهديد للأمن في هذا الصدد".





وأضافت: "الأمن القومي أولوية، واذا ظهرت أي قضايا حرجة -وهو ما لم تفعلها حتى الآن - فإن الوزارة ستقيم ما اذا كانت ستتخذ اجراءات ام لا".





وبالرغم أن إيطاليا نفت صحة التقارير إلا أن هناك دول أخرى لديها تخوفات من تكنولوجيا 5G المقدمة من الشركات الصينية، نتيجة الشائعات التي تحوم حول تلك الكيانات، وأن الحكومة في بكين تستغل تلك التكنولوجيا للتجسس على الدول الأخرى.





وطالبت الحكومة الصينية في الشهر الماضي بوقف الادعاءات ضد "هواوي" بشأن قيامها بالتجسس.





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