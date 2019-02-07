ترامب يعلن ترشيح ديفيد مالباس مديراً للبنك الدولي

2019/02/07 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترشيح ديفيد مالباس مديراً للبنك الدولي، معتبراً أنه الشخص المناسب لهذا المنصب.





وقال ترامب في ملاحظات نشرها البيت الأبيض على موقعه الرسمي، أمس الأربعاء، إنه في أعقاب استقالة المدير السابق للبنك الدولي "جيم يونج كيم" أطلق بحثاً موسعاً لاختيار البديل.





وتابع: "بعد إجراء مقابلات مع العديد من مرشحين مؤهلين للغاية أدركت أن ديفيد هو الشخص المناسب لتحمل هذه الوظيفة الهامة.





وأوضح ترامب أنه بالإضافة إلى وظيفته الحالية في الإشراف على صندوق النقد الدولي وفي الواقع الإشراف على البنك الدولي كوكيل للشؤون الدولية في وزارة الخزانة، فإنه يمتلك 40 عاماً من الخبرة في الأمور الاقتصادية والمالية والحكومية والسياسة الخارجية.





وذكر الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة هي أكبر مساهم بالبنك الأمريكي، بمنحه أكثر من مليار دولار سنوياً.





وأشار إلى أن الإدارة الأمريكي جعلت هذه المساهمة ذات أولوية قصوى لضمان أن أموال دافعي الضرائب تنفق بفعالية وحكمة وتخدم المصالح الأمريكية وتدافع عن القيم الأمريكية.





وقال ترامب: "أنا متأكد من أنه لا يمكن أن يكون هناك مرشح أفضل من ديفيد لقيادة البنك الدولي".





ويملك المجلس التنفيذي للبنك الدولي والذي يشمل 189 دولة، الكلمة النهائية للفصل في مسألة تعيين مدير البنك.





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