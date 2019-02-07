خطاب ترامب عن حالة الاتحاد.. هدنة سياسية محفوفة بالمخاطر

2019/02/07 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أول أمس الثلاثاء خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس الأميركي، مشددا على المواضيع التي تعزز وحدة الأميركيين، دون

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