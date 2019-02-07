افتتاح نفق الشرطة ببغداد بعد اعادة تأهيله

2019/02/07 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت امانة بغداد بالتعاون مع مديرية المرور العامة نفق الشرطة الذي يربط منطقتي حي الجامعة وحي حطين.

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