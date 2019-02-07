هيئة الاعلام والاتصالات تستعد لاطلاق نظام الصحة الالكتروني في المستشفيات

2019/02/07 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الاعلام والاتصالات ،اليوم الخميس ،استعدادها لاطلاق نظام الصحة الالكترونية في عموم مستشفيات العراق

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