نائبة تعلن الموافقة على شمول مرضى “الثلاسيميا” برواتب الحماية الاجتماعية

2019/02/07 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت النائبة هدى سجاد، استحصال موافقة وزير العمل على شمول مرضى “الثلاسيميا” برواتب الحماية الاجتماعية.

وذكرت النائبة في تصريح تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وزير العمل والشؤون الاجتماعية وافق على طلبي بشأن شمول مرضى الثلاسيميا برواتب الحماية الاجتماعية”.





وأوضحت انه “جاء ذلك بعد مناشدات من مرضى الثلاسيميا لغرض شمولهم برواتب الحماية الاجتماعية”.

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