“معتقلي الرأي”: أبناء الداعية “الحوالي” يتعرضون للتعذيب في سجون النظام السعودي

2019/02/07 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..كشف حساب “معتقلي الرأي”، المختص بمتابعة أخبار المعتقلين في سجون المملكة السعودية، عن تعرض أبناء الداعية السعودي المعتقل سفر الحوالي إلى ضغوطات كبيرة، وتعذيب في السجن.وقال الحساب، أن “أبناء الحوالي تعرضوا إلى أقسى أنواع الضغوطات، كالتعذيب الجسدي، والحرمان من النوم، وذلك في الأشهر الأولى من اعتقالهم”.وأوضح أن “سبب هذه الإجراءات هو محاولة […]

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