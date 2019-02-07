خبير روسي: أحدث نظام درع صاروخي أمريكي لا يستطيع اعتراض الصواريخ الروسية

2019/02/07 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..كشف الخبير العسكري الروسي أليكسي ليونكوف ،الخميس، ان أحدث نظام درع صاروخي أمريكي لا يستطيع اعتراض صواريخ روسية مميزة عند توجيه الضربة الصاروخية المكثفة.وقال ليونكوف ان ” النظام الدفاعي الجديد المزمع إنشاؤه في الولايات المتحدة الأمريكية سيعتمد على نظامي “أيجيس” و”ثاد” الجديدين نسبيًا اللذين يستطيعان اعتراض أهداف منفردة تتبع مسارا مستقيما فقط”.وأضاف: […]

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