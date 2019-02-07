انهيار العلاقة بين ترامب وأجهزة الاستخبارات الأميركية يهدد بـ “حرب داخلية”

2019/02/07 | 15:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس قال ضباط سابقون في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) إن العلاقة الحساسة بين الرئيس دونالد ترامب وأجهزة الاستخبارات انهارت بشكل يتعذر إصلاحه مع مخاطر كبيرة لدخول البلاد في أزمة.وقالت وكالة الصحفية الفرنسية، في تقرير تابعه “ناس”، اليوم (7 شباط 2019)، إنه بعد أسبوع على هجوم ترامب على مسؤولي الأجهزة […]

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