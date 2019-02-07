منصب محافظ كركوك: من يفوز به في سباق المكونات؟

2019/02/07 | 15:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس طالبت الجبهة التركمانية في مجلس محافظة كركوك، اليوم الخميس، بمنصب محافظ كركوك، والتطبيق الفعلي للإرادة المشتركة بنسبة 32 %.ممثل الجبهة في المجلس، علي مهدي صادق، أوضح في بيان تابعه “ناس” اليوم (7 شباط 2019)، أنّ ” من يرغب بعقد اجتماع للمجلس في كركوك من القوائم غير التركمانية عليهم أن يوقعوا […]

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