2019/02/07 | 15:57

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خلية الصقور تعلن قتل ’’أبو الزبير’’ وستة من اتباعه بعملية مشتركة في كركوك

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة شرطة بغداد، الخميس، 07 شباط، 2019، القبض على عصابة سطت على مصرف في بغداد وسرقت مليار و600 مليون دينار.

وذكر إعلام القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "فريق عمل مشترك، القى القبض على عصابة لسرقتهم احد الم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الخميس (7 شباط 2019)، القبض على 3 متهمين بتجارة العملات الزائفة.

وقال الناطق باسم الوزارة، اللواء سعد معن، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارز استخبارات الجريمة المنظمة في بابل العا

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، الخميس، 07 شباط، 2019، مصرع شخصين بحادث سير أثناء نقلهما جثتي شخصين آخرين قتلا بنزاع عشائري في بغداد.

وذكر إعلام القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "مشاجرة بين عشيرتين في ناحية النهروان

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