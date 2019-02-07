ضابط في الداخلية يكشف حقيقة طلب كاظم الساهر تغيير لقبه

2019/02/07 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس وافقت وزارة الداخلية، الخميس، على طلب تقدم به الفنان العراقي كاظم الساهر، لتغيير لقبه في الأوراق الثبوتية من السامرائي إلى الساهر.ووفق طلب رسمي تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي فإن الفنان كاظم يريد اعتماد شهرته “الساهر” لقباً رسمياً بدلاً من لقبه الأصلي “السامرائي” ‏لكي لا يحصل اختلاف في ‏الأوراق ‏الشخصية الأخرى.ونقلت وكالة […]

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