بالفيديو – وفاء عامر تسخر من نفسها.. شاهدوا ماذا حصل معها

2019/02/07 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد الضجة التي احدثتها بتقديم اغنية في حفل ميلاد النجم فاروق الفيشاوي، سخرت الفنانة وفاء عامر، من لغتها الإنكليزية السيئة وطريقة نطقها للغة.

وشاركت الممثلة المصرية متابعيها على “فايسبوك” مقطع فيديو لها مع طفلة، وشرحت ان الاخيرة طلبت منها أن تصور معها فيديو فردت الطفلة بنعم بالانكليزي، وأكملت بعدها عامر الكلام باللغة الإنكليزية بطريقة مضحكة، ما اضطرها لممازحة الجميع بقولها: “ما تتكلموش معايا إنكليزي خالص ما بعرفش انكليزي أبداً”.

وعلقت وفاء على المقطع قائلة: “إنكليزي دا يا مرسي”، وهي من الجمل المشهورة من مسرحية “مدرسة المشاغبين”.

من جهة ثانية، تواصل النجمة المصرية تصوير مشاهدها من مسلسل “حكايتي”، حيث تجسد شخصية جديدة عليها.

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