2019/02/07 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: QP_qaDt1bJg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كردستان .. ختان الاناث رعب يلاحق الفتيات) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كردستان .. ختان الاناث رعب يلاحق الفتيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).