2019/02/07 | 16:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس:تسلمت اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية رسالة من اللجنة الاولمبية الدولية بخصوص الوضع القانوني الحالي للاتحاد العراقي للجودو ووضعت فيها عدة مقترحات للخروج من الأزمة الحالية.واكدت مصادر لـ"الغد برس" ان رسالة اللجنة الدولية تضمنت وجوب احترام كيان الاتحادات الوطنية باعتبارها منظمات مستقلة وعلى اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية الا تكون طرفا في النزاع الداخلي داخل الاتحادات الوطنية، ويمكن ان يكون للجنة الاولمبية الوطنية العراقية تنسيق وثيق مع الاتحاد الدولي المعني لحل مثل هذه القضايا .

واوضحت ان اللجنة الاولمبية الدولية حثت نظيرتها العراقية على الاشتراك بشكل ايجابي مع الاتحاد الدولي للعبة والمساعدة في حل النزاع بين الطرفين وتسهيل الحوار مع السلطات الحكومية للتاكد في النهاية بوجود قيادة وطنية واحدة للاتحاد معترف بها حسب الاصول من الاتحاد الدولي للعبة واللجنة الاولمبية الوطنية العراقية ومسجلة قانونيا في البلاد .وبينت ان اللجنة الاولمبية الدولية اقترحت عدم مشاركة ممثل عن اتحاد الجودو في المؤتمر الانتخابي على ان تصادق الجمعية العمومية للجنة الاولمبية الوطنية العراقية على هذا المقترح.واشارت الى تأكيد اللجنة الاولمبية الدولية على ضرورة تسريع مراجعة القوانين الرياضية المحلية مع السلطات الحكومية المعنية لجعلها متوافقة تماما مع قواعد ومبادئ الحركة الاولمبية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاولمبية الدولية تضع حلاً لأزمة اتحاد الجودو العراقي ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاولمبية الدولية تضع حلاً لأزمة اتحاد الجودو العراقي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).