2019/02/07 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجع الذهب إلى أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع، اليوم الخميس، تحت ضغط من صعود الدولار لكن المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وشبح إغلاق حكومي جديد في الولايات المتحدة أبقت المعدن الذي يُعد ملاذا آمنا فوق مستوى 1300 دولار المهم.

وبحلول الساعة 0631 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.2 % إلى 1303.75 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 29 يناير/ كانون الثاني عند 1302.11 دولار.



كانت الأسعار نزلت 0.7 % في الجلسة السابقة في أكبر خسائرها ليوم واحد منذ 18 يناير/ كانون الثاني.

وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5 % إلى 1308.30 دولار.

وزاد البلاديوم 0.1 % في المعاملات الفورية إلى 1374 دولارا للأوقية.

واستقرت الفضة عند 15.65 دولار للأوقية بينما نزل البلاتين 0.1 % إلى 802.50 دولار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي: مصر تطرح عطاء أذون خزانة دولارية بمليار دولار) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي: مصر تطرح عطاء أذون خزانة دولارية بمليار دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).