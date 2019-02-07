عشراوي تطالب بفتح سجون الاحتلال أمام العالم وإجراء تحقيق دولي في قضية بارود

2019/02/07 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، المجتمع الدولي ومنظماته وهيئاته الحقوقية ومؤسسات حقوق الإنسان العالمية بالتدخل السريع وفتح تحقيق دولي في أسباب استشهاد الأسير فارس بارود وظروف جميع الأسرى والمعتقلين، والعمل على الإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط.

وأكدت عشراوي في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن استشهاد الأسير فارس بارود، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، هو دليل على خطورة الأوضاع في سجون الاحتلال، وظروف المعتقل الإسرائيلي، وما يعانيه الأسرى الفلسطينيون من أشكال التعذيب والإهمال الصحي المتعمد.وحمّلت عشراوي في بيانها، الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وادارة مصلحة السجون، المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير بارود.

وقالت عشراوي “تستدعي قضية الأسرى تحركا عاجلا لفتح السجون الإسرائيلية أمام العالم، وإخضاع حكومة الاحتلال وإدارة السجون والمعتقلات للتفتيش والرقابة والمساءلة على انتهاكاتها، وضمان انطباق القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي على الأسرى الفلسطينيين”.

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