أمطار ورياح في دول خليجية تؤثر على العراق والشام

2019/02/07 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت تقرير عن حالة الطقس في المنطقة العربية، اليوم الخميس، بأن الأجواء المناخية المسماة "قد" بدات تأثيرها على 11 منطقة في السعودية وستة دول خليجية أخرى، ستؤثر لاحقا على العراق ودول الشام ومصر، ما بين أمطار ورياح مثيرة للأتربة والغبار. وقال خبير المناخ بجامعة القصيم السعودية عبدالله المسند، إن الحالة المطرية الجديدة (قد) تبدأ اليوم على نطاق جغرافي محدود شمال مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية.

واشار الى أن "الحالة المطرية الشتوية متوقع أن تستمر لبضعة أيام، وتؤثر على نحو 11 منطقة سعودية تقريباً، و6 دول خليجية، ويتأثر بها العراق ودول الشام ومصر".

وتوقع المسند أن تكون ذروتها يوم الجمعة، والمؤشرات الأولية تكشف أن أجزاء من منطقتي المدينة وتبوك قد يكون لهما نصيب الأسد من الحالة.

وأوضح أنه حسب النموذج الأوروبي للخرائط المناخية، فإن مواضع تأثير الحالة المطرية الشتوية الجديدة والمتوقعة خلال أيامها الأربعة الأولى "الخميس والجمعة و‏السبت والأحد".

وتوقعت التقارير أن تنشط اليوم الرياح الجنوبية الدافئة التي قد تثير بعض الغبار في المناطق المفتوحة في غرب السعودية وفقاً للخريطة.

وأهاب المسند بالجميع، عدم عبور الأودية الطافحة على الطرق، وإخراج مواشيهم وممتلكاتهم من بطون الأودية، وربط وحزم خيامهم وكرفاناتهم جيداً.

إلى ذلك، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد عدة تنبيهات لتقلبات جوية تتعرض لها عدة مناطق في السعودية، بدأت مع ساعات الصباح، ويتواصل بعضها حتى يوم غد.

وكانت توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أشارت إلى نشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية أمس الأربعاء واليوم الخميس، وحالة جوية ماطرة من متوسطة إلى غزيرة يومي الجمعة والسبت تتأثر بها عدة مناطق.انتهى/س

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