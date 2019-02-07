“لوموند”: الإمارات تقمع المُعارضة السياسية بلا رحمة

2019/02/07 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكدت صحيفة “لوموند” الفرنسية ،الخميس، إن الإمارات تمارس القمع القاسي بحق المعارضة السياسية.وقالت الصحيفة إن “دولة الإمارات التي زارها البابا فرانسيس هذه الأيام تُظهر بأنها تولي اهتماماً كبيراً بمسألة التسّامح والتعايش بين الأديان، لكنها تقمع بلا رحمة المُعارضة السياسية”.وأضافت إن “الممارسات القمعية القاسية والتي اشتدت منذ اندلاع الربيع العربي قبل نحو ثمانية […]

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