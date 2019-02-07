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(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / إعادة إرسالية أفران غازية فشلت بالفحوصات المختبرية في منفذ الشيب

07/02/2019 15:44:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

اعلنت هيئة الكمارك، الخميس،عن إعادة اصدار إرسالية أفران غازية فشلت بالفحوصات المختبرية في منفذ الشيب.

وذكر بيان للهيئة تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان " الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية تمكنت من اعادة إرسالية أفران غازية مخالفة للضوابط الى الجانب الإيراني بعد فشلها بالفحص المختبري ومخالفتها للمواصفات المعتمدة"، مشيرة الى انه "بعد اجراء الفحوصات المختبرية على الارسالية وأكد عدم مطابقتها للمواصفات العراقية و للموصفات القياسية المعتمدة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وإعادتها إلى الجانب الايراني ".

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