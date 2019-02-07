السيد عمار الحكيم يعزي برحيل البروفيسور حسن الجلبي ويستذكر دوره بكتابة دستور العراق

2019/02/07 | 16:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عزى رئيس تحالف الاصلاح والاعمار السيد عمار الحكيم برحيل البروفيسور حسن الجلبي .

وذكر في بيان لمكتبه تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم " تلقينا بأسف بالغ نبأ رحيل الشخصية العراقية البارزة البروفيسور حسن الجلبي رئيس الجامعة الإسلامية في لبنان والذي وافاه الأجل في العاصمة اللبنانية بيروت".واضاف " وإذ نستذكر دور الفقيد في الإسهام بكتابة دستور العراق الدائم في عهده الجديد ، نسأل العلي القدير أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ويلهم ذويه ومتعلقيه الصبر والسلوان ".انتهى

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