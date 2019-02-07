صالح للطروانة: تطور العلاقات مع الأردن يعكس سعي العراق للانفتاح على أشقائه وجيرانه

2019/02/07 | 16:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد رئيس الجمهورية برهم صالح ان العلاقات بين العراق والاردن تشهد تطوراً واضحاً وملموساً بفضل رغبة مسؤولي الدولتين على تميزها خدمة للشعبين الشقيقين.

ونقل بيان رئاسي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم عن صالح القول خلال استقباله، اليوم الخميس، في قصر السلام ببغداد، رئيس مجلس النواب الاردني عاطف الطروانة والوفد المرافق له، ان " الاتفاقات التي وقعت مؤخراً بين حكومتي البلدين وخطوات تنفذيها تعكس سعي العراق الجاد للانفتاح على جيرانه وأشقائه وأصدقائه، بعدما تجاوز خطر الارهاب وانتصر بجدارة، بما يحقق الفوائد المرجوة منها وينعكس على المستوى الاقتصادي والتجاري فيهما ".من جانبه اشار الطروانة الى " الدور المهم والفاعل للعراق في المنطقة وان انتصاره على عصابات داعش الارهابية هو انتصار لكل العرب والشرفاء في العالم، مثمناً جهود سيادة الرئيس بتطوير العلاقات بين البلدين، معتبراً زيارة سيادته للاردن نقطة انطلاق حقيقية لتصاعد ونمو هذه العلاقة ".وبحسب البيان " جرى خلال اللقاء استعراض تطورات الاوضاع على الصعيدين العربي والدولي والقضايا ذات الاهتمام المشترك".انتهى

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