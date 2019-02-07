مدينة تحت التراب: الدفاع المدني ينتشل جثثا من تحت أنقاض الموصل  

2019/02/07 | 16:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلنت فرق الدفاع المدني، الخميس، انتشال 12 جثة من تحت الأنقاض في الموصل القديمة، من ضحايا داعش.وقال النقيب احمد جاسم من إعلام الدفاع المدني لوسائل إعلامية تابعها “ناس”، اليوم (7 شباط 2019) إن “فرق الدفاع المدني (مركز نينوى)، وبالتعاون مع صحة نينوى تمكنت من انتشال 12 جثة في منطقة راس […]

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