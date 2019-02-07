بالصور، الطلبة الايزيديين في جامعة عقرة و دهوك يشاركون عزاء الامير “تحسين بك”

2019/02/07 | 16:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ الشيخان شارك وفد طلابي يمثل الطلبة الأيزيديين في جامعتي دهوك و عقرة عزاء الامير تحسين بك أمير الديانة الايزيدية في العراق و العالم.الطلبة زارو قبر الأمير الراحل و وضعوا اكليل زهور على قبره و قدموا التعازي الى نجله الأمير عصمت ، الذي استقبلهم في قصر الإمارة في الشيخان.الطلاب عبروا عن […]

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