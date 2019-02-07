انقاذ مراهقة حاولت الانتحار بسم الفئران في الناصرية

2019/02/07 | 16:36

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شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت شرطة ذي قار اليوم انقاذ مراهقة حاولت الانتحار بالتهام سم الفئران في مدينة الناصرية .





شبكة اخبار الناصرية:اعلنت شرطة ذي قار اليوم انقاذ مراهقة حاولت الانتحار بالتهام سم الفئران في مدينة الناصرية .وقال مصدر في الشرطة لشبكة اخبار الناصرية ، ان الاطباء في مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية انقذوا في ساعة متاخرة من ليل امس فتاة في الـ ‪17‬ من العمر من الانتحار بعد ان اقدمت على تناول سم الفئران .وبين ان الفتاة تماثلت للشفاء بعد تلقيها الرعاية الصحية ، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في الحادث لمعرفة ما اذا كانت هناك دوافع جنائية خلفه .انتهى،ت ع ح.

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