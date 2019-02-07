بعد تاهيل 280 مدرسة، تربية نينوى تبدا تاهيل 35 مدرسة اخرى

2019/02/07 | 16:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ نينوى ضمن توجيهات وزارة التربية بضرورة التنسيق والتعاون المشترك مع المنظمات الدولية الداعمة للعملية التربوية ، أعلنت المديرية العامة لتربية نينوى عن المباشرة بأعمال هدم وبناء وإعادة ترميم 35 بناية مدرسية في محافظة نينوى بتمويل من منظمة UNDP من أجل استقرار العملية التربوية والتعليمية في المحافظة.المديرية أوضحت أنه تمت مباشرة العمل […]

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