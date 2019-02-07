الكشف عن 782 ألف عاطل عن العمل في السعودية

2019/02/07 | 16:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت صحيفة “الاقتصادية” السعودية، اليوم الخميس، بأن السعودية سجلت 781.55 ألف عاطل عن العمل بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 2018، مبينة ان الإناث يشكلن

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