دخول “طماطم مسرطنة” الى العراق عبر كردستان

2019/02/07 | 16:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر في وزارة الزراعة، اليوم الخميس، عن دخول كميات كبيرة من الطماطم المسرطنة “المعدلة وراثيا” الى العراق عبر منافذ الإقليم والبصرة من دول عالمية

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