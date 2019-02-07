منظمة اليونيسف تدعو إلى اتخاذ إجراءات متناسقة عالميا لمنع التنمر والتحرش الإلكتروني

2019/02/07 | 16:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" من المخاطر التي تشكلها ظواهر العنف و"التنمر والتحرش الإلكتروني" على أكثر من 70% ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة من مستخدمي الإنترنت عالميا.ودعت المنظمة إلى، اتخاذ إجراءات تتناسق وتتضافر فيها الجهود، للتصدي للعنف ضد الأطفال والشباب ومنعه على الإنترنت.

وأجرت اليونيسف استطلاعا، تلقت فيه أكثر من مليون مشاركة من أكثر من 160 بلدا، بالإضافة إلى مقترحات من سلسلة حوارية بعنوان القضاء على العنف نظمها الطلاب حول العالم.

واشارت اليونيسف الى، ان "حصيلة كل ذلك كانت ردودا معمقة حول ما يمكن أن يقوم به الشباب وأولياء أمورهم والمعلمون وصانعو السياسات للحفاظ على السلامة في فضاء الانترنت.

تحرير: عامر الشيباني

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