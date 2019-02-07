نائب: الفتح وسائرون في اجتماع مرتقب لمناقشة تجميد عمل المجالس

2019/02/07 | 16:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تحالف البناء فاضل جابر، الخميس، عن وجود اجتماع ثان سيعقد بين تحالفي الفتح وسائرون منتصف الأسبوع المقبل، فيما بين أنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة تجميد عمل مجالس المحافظات وتقليص أعضاءها.وقال جابر في تصريح صحفي، إن "تحالفي الفتح وسائرون سيعقدون اجتماع ثان الاثنين أو الثلاثاء من الأسبوع المقبل في مقر الهيئة السياسية للتيار الصدري في العاصمة بغداد".

وأضاف، إن "الاجتماع سيتطرق إلى مناقشة تجميد عمل مجالس المحافظات ومدى شرعيتها بالبقاء كونها تجاوزت سنتين على مدتها الدستورية".

وتابع، أن "الطرفين اتفاقا على تقليص عدد أعضاء مجالس المحافظات كون الأعداد كبيرة ولا يمكن بقاءها بهذا الشكل".

وأشار الى، أن "الفتح وسائرون لديهم رؤية في تجميد عمل مجالس المحافظات وإشراف البرلمان على عملها إلى حين إتمام الانتخابات المحلية".



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