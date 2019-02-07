هيريرا يقترب من التوقيع على عقد جديد مع مانشستر يونايتد

2019/02/07 | 16:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي رفعت فيسبوك تويترأكدت تقارير صحفية إنجليزية اليوم على اقتراب اللاعب الإسباني أندير هيريرا من التوقيع على عقد جديد رفقة فريقه مانشستر يونايتد خلال الأيام القليلة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت وكالة "برس أسوسييشن" والتي أكدت أن اتفاقًا قد تم بين إدارة مانشستر يونايتد واللاعب الإسباني خلال الأيام الماضية ومن المقرر تفعيله قريبًا.

وذكرت الوكالة أن اللاعب السابق لفريق أتيليتك بيلباو سعيد في صفوف مانشستر يونايتد ويريد الاستمرار رفقة الشياطين الحمر لأطول فترة ممكن.



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وكان هيريرا قد انضم لصفوف مانشستر يونايتد قادمًا من أتيلتيك بلباو في عام 2014 وسرعان من أثبت جدارته بارتداء قميص الشياطين الحمر.

وينتهي تعاقد اللاعب مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الجاري، بعد أن كانت إدارة النادي قد مددت تعاقده لموسم إضافي بحسب ما يسمح بند سابق في عقده الذي وقعه بعام 2014.

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جدير بالذكر أن الإسباني صاحب الـ 29 عامًا كان قد شارك في 181 مباراة بقميص مانشستر يونايتد سجل خلالهم 19 هدفًا وصنع 27 في كل البطولات.

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