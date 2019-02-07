2019/02/07 | 16:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأعاد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الخميس، اختيار ألكسندر سيفرين رئيساً له.جاء ذلك في مؤتمر اليويفا الـ43 الذي جرى في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالعاصمة الإيطالية روما.وخاض سيفرين التصويت كمرشح وحيد لرئاسة اليويفا، وفاز بدورته الثانية في رئاسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.وسيستمر سيفرين الذي تولى رئاسة اليويفا في سبتمبر 2016، برئاسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حتى عام 2023. يذكر أن ألكسندر سيفرين جاء لمنصب رئيس اليويفا، خلفاً للفرنسي ميشيل بلاتيني الذي أُبعد عن منصبه من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

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