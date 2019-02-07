رئيس الجمهورية: تطور العلاقات مع الأردن يعكس سعي العراق للانفتاح على أشقائه وجيرانه

2019/02/07 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح ان العلاقات بين العراق

والاردن تشهد تطوراً واضحاً وملموساً بفضل رغبة مسؤولي الدولتين على

تميزها خدمة للشعبين الشقيقين.

وأوضح سيادته، خلال استقباله، الخميس 7-2-2019، في قصر السلام

ببغداد، رئيس مجلس النواب الاردني عاطف الطروانة والوفد المرافق له،

ان الاتفاقات التي وقعت مؤخراً بين حكومتي البلدين وخطوات تنفذيها

تعكس سعي العراق الجاد للانفتاح على جيرانه وأشقائه وأصدقائه، بعدما

تجاوز خطر الارهاب وانتصر بجدارة، بما يحقق الفوائد المرجوة منها

وينعكس على المستوى الاقتصادي والتجاري فيهما.من جانبه اشار الطروانة الى الدور المهم والفاعل للعراق في المنطقة

وان انتصاره على عصابات داعش الارهابية هو انتصار لكل العرب

والشرفاء في العالم، مثمناً جهود سيادة الرئيس بتطوير العلاقات بين

البلدين، معتبراً زيارة سيادته للاردن نقطة انطلاق حقيقية لتصاعد

ونمو هذه العلاقة.وجرى خلال اللقاء استعراض تطورات الاوضاع على الصعيدين العربي

والدولي والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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