اتساع عجز الميزان التجاري في فرنسا لـ60 مليار يورو بـ2018

2019/02/07 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: اتسع عجز الميزان التجاري في فرنسا خلال العام الماضي، بفعل ارتفاع تكاليف الطاقة التي فاقمت من قيمة فاتورة الواردات.





وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الجمارك الفرنسي، اليوم الخميس، أن عجز الميزان التجاري في فرنسا زاد إلى 59.9 مليار يورو (66.99 مليار دولار) في عام 2018 مقابل 57.8 مليار يورو المسجلة في العام السابق له.





وتأتي الزيادة في العجز التجاري بالتزامن مع ارتفاع فاتورة واردات الطاقة بنحو 6.7 مليار يورو خلال عام 2018 وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط.





ومع استبعاد تكاليف واردات الطاقة، فإن عجز الميزان التجاري للسلع المصنعة تقلص إلى 33.3 مليار يورو في العام الماضي مقابل 35.7 مليار يورو في عام 2017.





وفي ديسمبر الماضي، فإن عجز الميزان التجاري في فرنسا تراجع إلى 4.6 مليار يورو مقابل 4.8 مليار يورو المسجلة في الشهر السابق له.





وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن عجز الميزان التجاري سوف يسجل 4.1 مليار يورو في ديسمبر.





وفي بيانات منفصلة، فإن البنك المركزي في فرنسا ذكر أن عجز الحساب الجاري تراجع إلى 1.1 مليار يورو خلال ديسمبر مقابل 3 مليارات يورو في الشهر السابق له بدعم العوائد القوية من قطاع الخدمات.





وبالنسبة لإجمالي عام 2018، فإن عجز الحساب الجاري في فرنسا بلغ 16.8 مليار يورو مقابل 13.1 مليار يورو المسجل في العام السابق له

وبحلول الساعة 11:57 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجعت العملة الأوروبية الموحدة مقابل نظيرتها الأمريكية بنسبة 0.2% ليسجل اليورو 1.1338 دولار.





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