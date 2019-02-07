بنك إنجلترا يثبت معدل الفائدة ويخفض توقعات النمو الاقتصادي

2019/02/07 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قرر بنك إنجلترا الإبقاء على معدل الفائدة كما هو دون تغيير في خطوة تتوافق مع التوقعات، لكنه خفض تقديراته للنمو الاقتصادي في العام الحالي.





وكشف بيان السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي، اليوم الخميس، تثبيت معدلات الفائدة في المملكة المتحدة عند نفس مستوياتها الحالية والبالغة 0.75%.





وصوّت كافة الأعضاء الـ9 بمجلس السياسة النقدية داخل البنك لصالح الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير.





وصوتت اللجنة بالإجماع على الاحتفاظ بمشتريات السندات الحكومية وديون الشركات عند 435 و10 مليارات جنيه إسترليني على الترتيب.





وفي ديسمبر الماضي زاد مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة بنحو 2.1% على أساس سنوي وهو أدنى مستوى منذ يناير 2017.





وكانت المرة الأخيرة التي رفع فيها بنك إنجلترا معدل الفائدة في أغسطس الماضي وذلك بمقدار 25 نقطة أساس.





وخفض بنك إنجلترا تقديراته للنمو عن العام الجاري إلى مستوى 1.2% وهو أدنى مستوى منذ 2009، وفي اجتماعه الأخير في نوفمبر الماضي كان البنك قد توقع أن يُسجل الاقتصاد نمواً بنحو 1.7%.





وعلى الرغم من ذلك فأن المركزي البريطاني توقع تجنب اقتصاد المملكة المتحدة حدوث انكماش لكن فقط بمعدلات نمو 0.2% لكل من الربع الأول والثاني عن العام الجاري.





ومن المقرر أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في شهر مارس المقبل، على الرغم من الاضطرابات الواسعة التي تشهدها الحكومة البريطانية في الوقت الراهن بعض رفض مجلس النواب هناك خطة رئيسة الوزراء للخروج من الاتحاد.





وبحلول الساعة 12:00 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط الجنيه الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.3% إلى 1.2891 دولار.





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