تراجع عدد المستخدمين النشطين شهرياً لتويتر خلال الربع الرابع

2019/02/07 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تراجع عدد المستخدمين النشطين شهرياً لتطبيق التواصل الاجتماعي تويتر خلال الربع الأخير من العام الماضي، وسط استعداد الشركة للتوقف عن استخدام هذا المؤشر.





وكشفت نتائج أعمال الشركة الأمريكية العاملة في مجال التواصل الاجتماعي الصادرة اليوم الخميس، أن عدد المستخدمين النشطين شهرياً للتطبيق تراجع بنحو 5% خلال الأشهر من أكتوبر وحتى ديسمبر الماضي على أساس سنوي إلى 321 مليون شخص، وهو ما يتوافق مع التوقعات.





وأرجعت الشركة العاملة في مجال التواصل الاجتماعي هبوط أعداد المستخدمين إلى إدخال تعديلات على كيفية إرسال تويتر إشعار بريد إلكتروني إلى جانب القرارات المتعلقة بأولويات أداء الخدمة.





وتخطط تويتر إلى التوقف عن الإفصاح عن عدد المستخدمين النشطين لتويتر شهرياً بعد نتائج الربع الأول من عام 2019.





ووفقاً لتويتر، سيتم الإفصاح بدلاً من ذلك عن متوسط عدد المستخدمين النشطين يومياً.





وفيما يتعلق بعدد المستخدمين النشطين يوميا، فشهد زيادة 9% خلال الربع المنتهي في ديسمبر الماضي على أساس سنوي ليسجل 126 مليون مستخدم.





وأنهى سهم تويتر جلسة أمس عند مستوى 34.16 دولار بانخفاض 0.6% كما تشير العقود المستقبلية إلى خسائر تتجاوز 6.3% في مستهل تداولات اليوم.





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