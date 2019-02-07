الأمانة العامة لمجلس الوزراء: صرف أكثر من 103 مليار دينار للمواطنين المتضررة ممتلكاتهم خلال عام 2018

2019/02/07 | 16:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، صرف أكثر من 103 مليار دينار للمواطنين المتضررة ممتلكاتهم خلال عام 2018.

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