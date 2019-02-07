مشعان الجبوري: بارزاني انتقم من العبادي بمنعه من الرئاسة وانتزع مكاسب غير مسبوقة للاقليم

2019/02/07 | 16:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اكد النائب السابق، مشعان الجبوري، اليوم الخميس، ان رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني انتقم من رئيس الحكومة السابق حيدر العبادي بمنعه من الرئاسة مجددا وانتزع مكاسب غير مسبوقة للاقليم.

وقال الجبوري في تغريدة اطلعت عليها "الغد برس"، "ظن البعض ان منع الشعب الكردي من نيل الاستقلال رغم اجماعة على التصويت بنعم اضعف من دوره".واضاف، "لكن الرئيس مسعود البارزاني استثمر بدهاء الصراع الايراني الامريكي وتنافس الشيعة على السلطة وانتقم من حيدر العبادي بمنعه من الرئاسة مجددا وانتزع للاقليم مكاسب غير مسبوقة في الميزانية الاتحادية".

ظن البعض ان منع الشعب الكردي من نيل الاستقلال رغم اجماعة على التصويت بنعم اضعف من دورهلكن الرئيس مسعود البارزاني استثمر بدهاء الصراع الايراني الامريكي وتنافس الشيعة على السلطة وانتقم من حيدر العبادي بمنعه من الرئاسة مجددا وانتزع للاقليم مكاسب غير مسبوقة في الميزانية الاتحادية

— مشعان الجبوري (@mashanaljabouri) ٧ فبراير ٢٠١٩

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