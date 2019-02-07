2019/02/07 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد الأمين العام لحزب الله السيد “حسن نصر الله” ،الخميس، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هي الدولة الأكثر تأثيراً في المنطقة.وقال السيد نصر الله في كلمة له خلال مهرجان “الأربعون ربيعاً” الذي أقامه حزب الله في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في مجمع سيد الشهداء (ع)ان “الإمام الخميني كان قبل الستينات يحضّر للثورة والتحرك ويحضّر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السيد نصر الله: إيران الدولة الأكثر تأثيراً في المنطقة alansaar.

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