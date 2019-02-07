نائب تركي أسبق: الدعم التركي للجماعات الإرهابية في سوريا أسهم في إطالة أمد الأزمة هناك

2019/02/07 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..دعا نائب رئيس الوزراء التركي الأسبق، عبد اللطيف شنار، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتوقف عن سياسته العدوانية المستخدمة بحق سوريا وشعبها.وقال شنار، أن “التدخل التركي المباشر، ودعم أنقرة للجماعات الإرهابية في سوريا، ساهم في طول أمد الأزمة هناك”، لافتًا إلى أن “الواضح والمؤكد اليوم هو أن واشنطن وباريس ولندن لا يريدون حل […]

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