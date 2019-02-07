من كتاب ( داعش و تجنيد الأطفال الإيزيديين )

2019/02/07 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسو هورمي تعريفات ومفاهيم ومعلومات مهمة • الدولة الإسلامية في العراق والشام … هذا هو سمها الكامل، الذي تم اختصاره بجمع الأحرف الأولى من الكلمات لتصبح( داعش).• أُعلن عن قيام تنظيم “داعش” أو “الدولة الإسلامية في العراق والشام” في التاسع من نيسان-أبريل عام 2013م، تحت قيادة المدعو (أبي بكر البغدادي)، حيث قام بدمج تنظيم […]

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