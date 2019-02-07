مظاهرات حاشدة في السوق العربي وسط العاصمة السودانية

2019/02/07 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد محيي الدين جبريل، مراسل الغد من الخرطوم بأن مظاهرات حاشدة خرجت وسط العاصمة السودانية الخرطوم، حيث قدرت أعداد المشاركين بالآلاف قرب السوق العربي، فيما تصدت القوات السودانية للمحتجين بالغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وأضاف مراسلنا، أن المحتجين عادوا وتجمعوا في حي جنوبي الخرطوم، مشيرا إلى أن استمرار الاحتجاجات، فضلا عن خروج عشرات الممثليين أمام المسرح القومي في أم درمان مرددين هتافات مناوئة للحكومة.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير أمر بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين أثناء الاحتجاجات التي يواجهها في بلاده.



وأقر أمس بأن قانون النظام العام والوضع الاقتصادي دفعا الشباب للتظاهر.



كما حمَّل البشير مجددا الولايات المتحدة مسئولية المشكلات الاقتصادية التي يعانيها السودان.

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