عمليات الجزيرة تنصب كاميرات حرارية متطورة على الحدود مع سوريا

2019/02/07 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار… أعلن آمر الفوج الثاني في قيادة عمليات الجزيرة بمحافظة الانبار العقيد عدنان الجبوري، الخميس، عن نصب القوات الأمنية كاميرات حرارية حديثة ومتطورة على الشريط الحدودي مع سوريا من الجهة الغربية للمحافظة.وقال الجنابي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “القوات الآمنية المتمركزة في القاطع الغربي للمحافظة شرعت بعملية نصب كاميرات حرارية حديثة […]

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