خلية الصقور الاستخباراتية تقتل أبو الزبير وستة من أفراد مفرزته في كركوك

2019/02/07 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت القوات الامنية ضربة قاصمة لتنظيم داعش الإرهابي في كركوك.

حيث أعلنت خلية الصقور الاستخباراتية في كركوك، وبالتعاون مع قوات التحالف، عن عملية أمنية في ناحية الرياض طالت ما يسمى بأمير داعش في المنطقة، الإرهابي إبراهيم خليل حميد “المكنى أبو الزبير” وهو مسؤول تدريب ما يسمى بولاية كركوك، مع ستة من أفراد مفرزته.

وأضافت ان الارهابيين كانوا ينفذون عمليات تفجير للدور والأبراج الناقلة للطاقة الكهربائية، وزرع العبوات الناسفة في ناحية الرياض.

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