عواد يكشف عن أول وزير سيُستجوب في مجلس النواب

2019/02/07 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن النائب عن تحالف الفتح عدي عواد، اليوم الخميس، ان وزير النفط ثامر الغضبان سيكون اول وزير يستجوب تحت قبة البرلمان.

وقال عواد في تغريدة عبر

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