الحمداني يطلق اسم الشهيد الدكتور علاء مشذوب على دورة معرض بغداد الدولي للكتاب

2019/02/07 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اطلق وزير الثقافة والسياحة والاثار الدكتور عبد الامير الحمداني، اليوم الخميس، اسم الشهيد الدكتور علاء مشذوب على دورة معرض بغداد الدولي للكتاب للعام الحالي، وقال

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