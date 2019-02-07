الرشيد يعلن عن تعليمات جديدة لمنح السلف للموظفين

2019/02/07 | 17:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرشيد، اليوم الخميس، عن تعليمات جديدة لمنح السلف للموظفين، موضحا ان ذلك يشمل حاملي بطاقة الماستر كارد ممن اكمل توطين رواتبهم.وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، ان "مبلغ سلفة نخيل حدد بـ١٠ عشرة مليون دينار او ٥ خمسة مليون دينار حسب حدود الراتب لكل موظف".

واضاف البيان، ان "التعليمات تضمنت ان يكون طالب السلفة موظف على الملاك الدائم ولديه خدمة سنة واحدة وبفائدة (٨%) لمدة (٥) سنوات تسدد بأقساط وفوائد متساويه"، داعيا "الراغبين الى التقديم مراجعة اقرب فرع لمحل سكنه او دائرته وملئ استمارة في ذلك الفرع بغض النظر عن وجود او عدم وجود حساب لدائرته في ذلك الفرع".

واعلن مصرف الرشيد، في وقت سابق، عن اطلاق سلف العشرة مليون دينار للموظفين، مشيرا الى انه سيتم نشر التعليمات الخاصة بهذه السلفة.

تحرير: عامر الشيباني

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