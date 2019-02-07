الحشد الشعبي يشرع بعملية دهم وتفتيش شمال غرب الموصل

2019/02/07 | 17:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

شرعت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، اليوم الخميس، بعملية دهم وتفتيش لسلسلة جبال ساسان شمال غرب الموصل.

وذكر الحشد في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “ألوية الحشد الشعبي (29 _ 33 _ 53) بالاشتراك مع قطعات الجيش من الفرقة ( 15 ) لواء / 92 نفذت العملية الامنية لمطاردة خلايا داعش”.





وأشار ان ان “القوات عثرت على العديد من العبوات الناسفة واسلحة مختلفة”.





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