افتتاح نفق الشرطة امام حركة المرور بعد اتمام اعمال الصيانة

2019/02/07 | 17:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

اعلنت امانة بغداد، اليوم الخميس، اعادة افتتاح نفق الشرطة امام حركة السير والمرور بعد اتمام اعمال الصيانة التي استمرت 29 يوما.





وقالت الامانة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “دائرة المشاريع احدى تشكيلات امانة بغداد انجزت اعمال التأهيل التي تتضمن صيانة مفاصل التمدد الارضية والجدارية واعمال قشط الاسفلت القديم المتضرر وإكسائه بطبقة اسفلت سطحية”.

وأوضح البيان، ان “الاعمال تضمنت ايضا صيانة شبكات تصريف مياه الصرف الصحي والامطار ومنظومات الانارة واعمال طلاء الجدران والقالب الجانبي ليسهم بشكل كبير في تسهيل حركة السير والمرور في العاصمة بغداد”.

وأضاف، ان “امانة بغداد وضعت خطة شاملة لصيانة جميع الأنفاق والبالغ عددها 14 نفق في العاصمة بغداد بعد إكمال الاجراءات الادارية والقانونية والمالية” لافتا الى “حرص الامانة على ادامة وتأهيل الطرق والانفاق والمجسرات للمساهمة في معالجة الاختناقات المرورية التي تشهدها العاصمة”.

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